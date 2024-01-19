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У чотирьох областях України зафіксовано найбільше смертей від чадного газу – ДСНС

Христина Петренко
glavcom.ua
У чотирьох областях України зафіксовано найбільше смертей від чадного газу – ДСНС
Серед симптомів  отруєння чадним газом – головний біль і задишка
Скріншот з відео

Випадки пожеж та отруєнь пов'язані зі збоями критичної інфраструктури, електропостачання, опалення у зв’язку з обстрілами

В Україні найбільшу кількість пожеж і смертей від чадного газу фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Київській і Харківській областях. Про це заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута повідомив на брифінгу.

«Найбільше пожеж і смертей людей від чадного газу ми спостерігаємо в основному у прифронтових регіонах – це Дніпропетровська, Одеська, Харківська області – і, на жаль, Київська. Саме у цих регіонах відбувається найбільше збоїв критичної інфраструктури, електропостачання, опалення у зв’язку з обстрілами, тому така тенденція зберігається», – сказав Шкарбута.

Серед симптомів  отруєння чадним газом – головний біль і задишка, розповів заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Сергій Гурєв. За його словами, це може бути ознакою гіпоксії, тож потрібно негайно провітрити приміщення.

Що робити у випадку отруєння чадним газом

Людину, яка зазнала впливу чадного газу, насамперед потрібно винести на свіже повітря. Якщо такої можливості немає – слід відчинити чи навіть розбити вікна у приміщенні. Після цього на потерпілому потрібно розстебнути одяг, привести його до тями, викликати швидку допомогу і надати першу домедичну допомогу.

Щодо ефективності датчиків чадного газу, представник ДСНС сказав, що вони «досить ефективні для тих приміщень, у яких є опалювальні прилади пічного опалення, а також газового».

«Ми рекомендуємо населенню і пропонуємо купувати ці датчики самостійно і встановлювати», – сказав Шкарбута.

Що таке датчик витоку газу

Цей пристрій мало чим відрізняється від традиційних елементів пожежної сигналізації: він також видає сигнал тривоги, тільки коли його компоненти виявляють наявність небезпечних рівнів чадного газу в повітрі. Такий датчик вважається найшвидшим методом запобігання отруєння чадним газом, оскільки заб'є тривогу задовго до появи тривожних симптомів.

Бездротовий пожежний датчик з сенсорами диму, температури та чадного газу
Бездротовий пожежний датчик з сенсорами диму, температури та чадного газу
фото ілюстративне

Які є різновиди датчиків

Є три основних типи таких пожежних датчиків:

  • електрохімічні детектори, в яких використовується хімічний розчин, який несе електроди, що реагує на зміни електричних струмів в результаті контакту з окисом вуглецю;
  • біоміметичні датчики, які використовують гель, що змінює колір при поглинанні чадного газу;
  • металооксидні напівпровідники, які використовують мікросхеми кремнезему для виявлення присутності окису вуглецю.

Незалежно від сенсорної технології, яка використовується в датчику, коли компонент виявляє наявність чадного газу – спрацьовує сигналізація. Більшість пристроїв будуть просто бити на сполох, що сповістить про проблему всіх присутніх в будинку. Проте, деякі типи пожежних датчиків також можуть бути підключені до домашньої системи безпеки та до смартфона користувача.

Нагадаємо, у ще п'ятьох областях запрацювала телефонна служба 112.

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Теги: ДСНС повітря опалення отруєння

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