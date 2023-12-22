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Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У п'ятницю синоптики передбачають хмарну погоду з періодичними проясненнями

У п'ятницю, 22 грудня, погіршення погоди очікується у багатьох областях України. Температура повітря знизиться, при цьому очікуються місцями опади у вигляді снігу та сильний вітер. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю синоптики передбачають хмарну погоду з періодичними проясненнями. Опадів загалом не передбачається, окрім снігу та дощу, що можливі лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті. На заході країни вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – до 20-25 м/с, супроводжуючись хуртовинами.

Температура повітря вночі на території України коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу. Вдень очікується від +1 до +6°. На півдні та південному сході країни температура вище: вночі +2-7°, вдень +5-10°. У Карпатах залишається холодно: вночі від -3 до -8°, вдень від 0° до 5°.

Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня фото 1

Синоптики попереджають про негоду в низці областей 22 грудня. Там оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня фото 2

На Київщині 22 грудня буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень - дощ і мокрий сніг. В Київській області температура повітря вночі буде від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 2-7° тепла.

В Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла.

Нагадаємо, на Святвечір та Різдво до України прийде новий атмосферний фронт із заходу, який спричинить опади й деяке похолодання. Очікується, що опади будуть у вигляді снігу з дощем, тож снігового покриву вони не надто додаватимуть.

Теги: дощ вітер повітря

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