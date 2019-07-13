Дівчина на смерть розбилася на авто, тікаючи з місця іншої ДТП



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Фото: lv.npu.gov.ua

Водій автомобіля «Мерседес Бенц», 21-річна мешканка Пустомитівського району, не впоралася з керуванням, з’їхала з дороги, збила електроопору та в’їхала у дерево

У Львові 21-річна дівчина на автомобілі не впоралася з керуванням, збила електроопору та в’їхала у дерево. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

ДТП сталася 13 липня о 05:10 на вулиці Городоцькій, 280.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 21-річна мешканка Пустомитівського району, не впоралася з керуванням, з’їхала з дороги, збила електроопору та в’їхала у дерево. Водійка від отриманих травм померла на місці події. Пасажира автомобіля, 21-річного жителя Пустомитівського району, із тілесними ушкодженнями доставлено в лікарню, діагноз наразі уточнюється»,- повідомили у відомстві.

Поліцейські наразі встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Призначено експертизи.

Додамо, що у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що перед цією ДТП, дівчина потрапила в іншу.

«Також є інформація, що водійка вчинила ДТП з іншим авто раніше, і, за словами іншого водія, поводилася неадекватно (можливо, стан алкогольного сп'яніння). З місця першого ДТП жінка втекла зі словами: «Я вмію їздити, дивись як», а вже через пару хвилин відбулося смертельне зіткнення, у якому жінка загинула», - написав він.