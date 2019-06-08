Молодша донька Гриценка потрапила у ДТП



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Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Дівчина отримала удар по руці та обличчю

В Одесі у ДТП потрапила молодша донька українського політика Анатолія Гриценка - Анна. Як повідомив Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

Політик додав, що дівчина отримала удар по руці та обличчю.

«ДТП в Одесі. Годину тому. Мерседес врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі їхали на екскурсію містом київські школярі й зокрема моя молодша донька Анна Гриценко», - написав політик.

За його словами, ніхто не загинув і не поранений.

«Аня сиділа саме в місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає», - додав Гриценко.

Зазначимо, у Анатолія Гриценка є троє дітей: Олексій (1979, закінчив Київський політехнічний інститут), Світлана (1982, закінчила Київський національний економічний університет) (обоє від першого шлюбу) та Анна (2004) (від другого шлюбу).

Політик також виховує також Гліба Разумкова (1998) — сина Юлії Мостової від її першого шлюбу.

Нагадаємо, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями: «Народний Контроль» , «Рідна Країна» і «Європейська партія України».