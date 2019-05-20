Гриценко чекає указу Зеленського з датою дострокових виборів



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Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко підтримує розпуск Ради і дострокові вибори

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив про готовність його політичної сили взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь. Новій Раді й новому уряду потрібна нова якість – професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо указу з датою голосування», – зазначив Гриценко.

Нагадаємо, сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.