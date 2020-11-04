Закарпаття планує ввести карантин вихідного дня в усіх районах

За минулу добу в області додалося 285 нових інфікованих коронавірусом, за останню добу померло 6 осіб. Троє з них – ужгородці

Наразі в області в «червоній» зоні перебувають два міста та три райони

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров заявив, що через високу динаміку захворювання на коронавірус в області вводитимуть локдаун вихідного дня в усіх районах. Про це він заявив на брифінгу в Закарпатській ОДА.

«За динамікою, яку сьогодні дає Закарпаття, більшість районів в області незабаром буде в «червоній» зоні. Ми будемо вводити локдаун або ж карантин вихідного дня для всіх районів Закарпаття, можливо навіть на цьому тижні», – сказав голова ОДА.

Наразі в області два міста – Ужгород та Берегово – в «червоній» зоні, а також три райони – Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський.

Ще три адмінодиниці Закарпаття наближаються до «червоної» зони – Свалявський та Виноградівський райони і місто Чоп.

За минулу добу в області додалося 285 нових інфікованих коронавірусом, за останню добу померло 6 осіб. Троє з них – ужгородці.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість посилення карантинних заходів, зокрема, запровадження карантину вихідного дня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в країні: захворіло – 420 617 осіб, одужало – 176 404 особи, летальних випадків – 7731.