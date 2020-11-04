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    Закарпаття планує ввести карантин вихідного дня в усіх районах

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    За минулу добу в області додалося 285 нових інфікованих коронавірусом, за останню добу померло 6 осіб. Троє з них &ndash; ужгородці - Закарпаття планує ввести карантин вихідного дня в усіх районах
    За минулу добу в області додалося 285 нових інфікованих коронавірусом, за останню добу померло 6 осіб. Троє з них – ужгородці

    Наразі в області в «червоній» зоні перебувають два міста та три райони

    Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров заявив, що через високу динаміку захворювання на коронавірус в області вводитимуть локдаун вихідного дня в усіх районах. Про це він заявив на брифінгу в Закарпатській ОДА.

    «За динамікою, яку сьогодні дає Закарпаття, більшість районів в області незабаром буде в «червоній» зоні. Ми будемо вводити локдаун або ж карантин вихідного дня для всіх районів Закарпаття, можливо навіть на цьому тижні», – сказав голова ОДА.

    Наразі в області два міста – Ужгород та Берегово – в «червоній» зоні, а також три райони – Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський.

    Ще три адмінодиниці Закарпаття наближаються до «червоної» зони – Свалявський та Виноградівський райони і місто Чоп.

    За минулу добу в області додалося 285 нових інфікованих коронавірусом, за останню добу померло 6 осіб. Троє з них – ужгородці.

    Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість посилення карантинних заходів, зокрема, запровадження карантину вихідного дня.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в країні: захворіло – 420 617 осіб, одужало – 176 404 особи, летальних випадків – 7731.

    Закарпаття Ужгород хвороби карантин коронавірус
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