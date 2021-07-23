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    «Монстра» знищать. На Банковій розповіли, що буде з МВС після Авакова

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    Арсен Аваков пішов, і тепер міністерство внутрішніх справ поділять - «Монстра» знищать. На Банковій розповіли, що буде з МВС після Авакова
    Арсен Аваков пішов, і тепер міністерство внутрішніх справ поділять
    Фото: pravda.com.ua

    «Аваков – це людина, у якої було влади більше, ніж у прем’єр-міністра країни», – заявив Арестович

    Такий великий «монстр», як наше МВС, у нинішньому вигляді не може довго існувати. Перша задача – це його розділити, бо ніде у світи такої величезної структури як у нас не має. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

    «З одного боку МВС контролює весь кордон, прикордонників, з іншого має власну армію з танками і гелікоптерами. Є Нацполіція ще, Міграційна служба, Служба з надзвичайних повноважень. Те, що такого «монстра» створили, коли була потрібна коаліція з «Народним фронтом» і Порошенко на це пішов – зрозуміло. Але Аваков – це людина, у якої було влади більше, ніж у прем’єр-міністра країни», – зізнався Арестович.

    Радник Єрмака додав, що така велика структура – це передусім «спокуса корупції». «А керівництво такою великою структурою помножене на особисті якості її керівника, хто би ним не був – це гримуча суміш», – заявив Арестович.

    Він також прокоментував інформацію про те, що новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського називають людиною Авакова.

    «Всі знайомі з усіма. Він був помічником у Антона Геращенка. Всі думають, що Геращенко впливатиме. Але відставному заступникові міністра дуже складно буде впливати на міністра. Думаю, поділять міністерство. В найближчий час вийдуть Прикордонники, потім Нацгвардія. Далі це буде маленький скромний орган, можливо з Нацполіцією і Міграційною службою в складі, який займатиметься винятково поліцейськими функціями, боротьбою зі злочинністю, громадською безпекою на вулицях», – розповів Арестович.

    Радник Єрмака вважає, що після такого поділу міністр МВС припинить бути центром політичної сили, а стане одним із міністрів в уряді.

    «Це до питання чи змінюється щось у президента? Так, змінюється. І це не остання зміна. Скоро побачите нові зміни. Дочекайтеся», – радить Арестович.

    Додамо, що деякі політичні джерела розповіли ЗМІ, що Венедіктова і Малюська у вересні залишать посади.

    Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

    Також відомо, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

    Більше читайте в інтерв’ю «Главкому»: Олексій Арестович: Зеленський давно вже дуже не задоволений


    Теги: Національна поліція України прикордонники МВС міністр армія Нацгвардія радник Олексій Арестович
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    «Монстра» знищать. На Банковій розповіли, що буде з МВС після Авакова