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    Київщина бореться з наслідками негоди: де досі немає світла й нерозчищені дороги

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    Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди на автошляхах 
    Фото з відкритих джерел

    На обробку доріг на Київщині вже використали понад 3 тис. т солі й піску

    На Київщині аварійні та комунальні служби продовжують посилено боротись із наслідками негоди. Наразі вони проводять роботу з усунення аварій на електромережах у кількох селах регіону, а також розчищають дороги місцевого та державного значень.

    Про це повідомляють профільні департаменти Київської облдержадміністрації.

    Згідно з оперативною інформацією, бригади мають завершити відновленням постачання електроенергії в селі Жердова Броварського району, а також селах Литвиновка, Тарасовщина та Гаврилівка Вишгородського району, у селах Колонщина і Миколаївка Бучанського району та Гланишів і Гайшин Бориспільського району.

    При цьому постачання тепла та газу на Київщині відбувається в штатному режимі.

    Паралельно в області продовжується робота з розчищення доріг від снігу. Вночі над цим працювала 371 спецмашина.

    Згідно з інформацією Департаменту регіонального розвитку облдержадімінстрації, наразі роботи з ліквідації наслідків негоди на автошляхах місцевого значення тривають. Зокрема йдеться про дороги в межах Ржищівської ОТГ, а також дорогу О101507 Ходорів – Ємчиха в межах с. Тулинці.

    Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області, на обробку доріг використали 2,351 тис. т піщано-соляної суміші та 1,8 тис. т технічної солі. Проїзд дорогами державного значення забезпечено.

    Підрядні організації продовжують працювати на всіх дорогах державного значення.

    Нагадаємо, що з 13:00 8 лютого діють обмеження руху для вантажного транспорту на дорогах державного значення Київської області через заборону руху великовагового транспорту через м. Київ.

    • М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі
    • М-03 Київ – Харків – Довжанський
    • М-05 Київ – Одеса
    • М-06 Київ – Чоп
    • М-07 Київ– Ковель – Ягодин
    • Н-01 Київ – Знам'янка
    • Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь

    Інформація про зняття обмежень буде повідомлена додатково.

    Теги: дороги електроенергія Київщина снігопад негода
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