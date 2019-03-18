Морпіхи США будуть тренуватися знищувати ворожі надводні кораблі



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Морська піхота США бере участь у масштабних навчаннях

Для цих цілей можуть використати реактивну систему залпового вогню HIMARS

Підрозділ Корпусу морської піхоти США (1 MEF), який бере участь в навчаннях Pacific Blitz 2019 в Каліфорнії, може відпрацювати ведення вогню по ворожому надводному кораблю. Про це повідомляє ресурс Military.com.

Мова йде про використання реактивної системи залпового вогню HIMARS для цих цілей. Окрім того, в рамках таких тренувань відпрацьовуватимуться питання надання цілевказання для ураження морських цілей із суші.

Також в раках навчань Pacific Blitz 2019 передбачається відпрацювання питань використання гелікоптерів MV-22 та СН-53 для проведення дозаправки. Навчання триватимуть до 26 березня 2019 року.

Також нагадаємо, що авіаносець USS Harry S.Truman знову перебуває в Атлантичному океані після тримісячної перерви.

До слова, наразі Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС. Зазначимо, що Франція і ФРН вже є партнерами у процесі створення винищувача нового покоління.

Нагадаємо, 6 березня французький авіаносець FS Charles de Gaulle вийшов в похід вперше із 2016 року.

Також другий британський авіаносець готується до першого виходу в море.