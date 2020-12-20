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    У ПЦУ пояснили, як працюватимуть церкви під час локдауну

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    Епіфаній детальніше розповів про роботу храмів під час локдауну - У ПЦУ пояснили, як працюватимуть церкви під час локдауну
    Епіфаній детальніше розповів про роботу храмів під час локдауну
    Фото: Главком

    Храми ПЦУ не припинятимуть своєї діяльності, але всім потрібно буде дотримуватися карантинних обмежень

    Під час введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня 2021 року храми ПЦУ не припинятимуть своєї діяльності, але «повинні дотримуватися карантинних обмежень». Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів очільник ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    «Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально... Якщо ми будемо насправді відповідальними, то побачимо, що поступово хвороба буде спадати. Як зараз ми бачимо, що був такий сплеск певний, майже до 20 тисяч, а зараз в межах 10-12 тисяч...Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки це (локдаун і пов’язані з ним заходи – ред.) буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно», – сказав митрополит Епіфаній.

    Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Теги: церква Російська православна церква в Україні Епіфаній
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