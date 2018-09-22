Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву
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Розсилка
І Олександрійський Патріарх, і Митрополит Польщі не налаштовані на той войовничий лад, який зараз демонструє Москва
ДОКУМЕНТ: Звернення двох Предстоятелів
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Звернення
Його Блаженства Феодора ІІ, Патріарха Олександрійського і всієї Африки та Його Блаженства Сави, Митрополита Варшавського і всієї Польщі
Ми, глави двох Помісних Церков, - які зустрілися на польській території та відчуваючи відповідальність за життя Святого Православ‘я у сучасному світі, його мир, єдність та дотримання догматичного і канонічного порядку, перед викликами того досвіду, в якому Православ‘я в Україні живе зараз - в дусі братньої любові ми звертаємося до всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь через набуття автокефалії Українською Церквою: будь-ласка зробіть все що у вашій силі щоби розв‘язати конфлікт через це питання та встановити мир на Українській території.
Звершуючи Божественну літургію в свято Різдва Пресвятої Діви Марії ми молимося про єдність і мир Українського народу. Одночасно ми надсилаємо свої братні вітання Главам Помісних Православних Церков і всій Повноті Святого Православ‘я.
Феодор,
Папа і Патріарх Олександрійський і всієї Африки
Сава,
Православний Митрополит Варшавський і всієї Польщі
Варшава - Бельськ Подляський
21.08.2018
Мій коментар
Цей документ демонструє, що і Олександрійський Патріарх, і Митрополит Польщі не налаштовані на той войовничий лад, який зараз демонструє Москва.
Немає ані засудження самої ідеї автокефалії Церкви в Україні, ані дій Вселенського Патріархату - хоча МП розраховує на подібне засудження. Особливо від Олександрійського Патріарха, як Предстоятеля елліністичної Церкви, який найактивніше взаємодіє з РПЦ (наприклад, лише він з Патріархів поїхав до Москви на святкування 1030-ліття Хрещення Русі).
Отже заява двох Предстоятелів - важливий позитивний знак.
І ще один момент. Москва наполягає на тому, що ВСІ Предстоятелі мають разом вирішувати питання проголошення автокефалії УПЦ. А цей документ демонструє, що два Предстоятеля не претендують на таку роль і повноваження.
Джерело: блог Єпископа Євстратія