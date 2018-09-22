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    Думки вголос

    Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву

    І Олександрійський Патріарх, і Митрополит Польщі не налаштовані на той войовничий лад, який зараз демонструє Москва

    ДОКУМЕНТ: Звернення двох Предстоятелів

    Звернення 
    Його Блаженства Феодора ІІ, Патріарха Олександрійського і всієї Африки та Його Блаженства Сави, Митрополита Варшавського і всієї Польщі

    Ми, глави двох Помісних Церков, - які зустрілися на польській території та відчуваючи відповідальність за життя Святого Православ‘я у сучасному світі, його мир, єдність та дотримання догматичного і канонічного порядку, перед викликами того досвіду, в якому Православ‘я в Україні живе зараз - в дусі братньої любові ми звертаємося до всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь через набуття автокефалії Українською Церквою: будь-ласка зробіть все що у вашій силі щоби розв‘язати конфлікт через це питання та встановити мир на Українській території.

    Звершуючи Божественну літургію в свято Різдва Пресвятої Діви Марії ми молимося про єдність і мир Українського народу. Одночасно ми надсилаємо свої братні вітання Главам Помісних Православних Церков і всій Повноті Святого Православ‘я.

    Феодор,
    Папа і Патріарх Олександрійський і всієї Африки

    Сава,
    Православний Митрополит Варшавський і всієї Польщі

    Варшава - Бельськ Подляський
    21.08.2018

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    Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву
    Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву
    Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву

    Мій коментар

    Цей документ демонструє, що і Олександрійський Патріарх, і Митрополит Польщі не налаштовані на той войовничий лад, який зараз демонструє Москва.

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    Немає ані засудження самої ідеї автокефалії Церкви в Україні, ані дій Вселенського Патріархату - хоча МП розраховує на подібне засудження. Особливо від Олександрійського Патріарха, як Предстоятеля елліністичної Церкви, який найактивніше взаємодіє з РПЦ (наприклад, лише він з Патріархів поїхав до Москви на святкування 1030-ліття Хрещення Русі).

    Отже заява двох Предстоятелів - важливий позитивний знак.

    І ще один момент. Москва наполягає на тому, що ВСІ Предстоятелі мають разом вирішувати питання проголошення автокефалії УПЦ. А цей документ демонструє, що два Предстоятеля не претендують на таку роль і повноваження.

    Читайте також: Архієпископ Тельміський Іов (Геча): Україна завжди була канонічною територією Вселенського патріархату

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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