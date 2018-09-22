Автокефалія для України: союзник РПЦ зробив заяву, яка розчаровує Москву

І Олександрійський Патріарх, і Митрополит Польщі не налаштовані на той войовничий лад, який зараз демонструє Москва

ДОКУМЕНТ: Звернення двох Предстоятелів

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Звернення

Його Блаженства Феодора ІІ, Патріарха Олександрійського і всієї Африки та Його Блаженства Сави, Митрополита Варшавського і всієї Польщі

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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