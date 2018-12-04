Московський ізолятор затримує листи пораненим українським морякам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СІЗО «Матросская тишина» у Москві

Листи затримуються «у зв'язку із слідчими діями або з причин, пов'язаних із внутрішнім розпорядком установи»

У слідчому ізоляторі «Матросская тишина» у Москві затримали листи від батьків трьом пораненим українським морякам.

Про це у Facebook повідомила фотожурналіст і громадська активістка Вікторія Івлєва, оприлюднивши відповідь системи ФСВП-лист.

«Адміністрація СІЗО-1 «Матросская тишина» сповіщає вас, що вручення листа № Одержувачеві затримується у зв'язку із слідчими діями або з причин, пов'язаних із внутрішнім розпорядком установи. Лист буде отриманий найближчим часом, щойно з'явиться така можливість, про що ви отримаєте повідомлення», - йдеться в типовій відповіді.

Івлєва уточнила, що «ось такі три однакові відповіді ми отримали сьогодні про листи від батьків, відправлені позавчора через систему електронних листів ФСВП-лист у «Матросскую тишину».

Раніше повідомлялося, що всі українські моряки, незаконно захоплені росіянами у Кримській протоці і яких тримають у московських ізоляторах, отримали посилки з продуктами, предметами першої необхідності, які зібрали для них співчуваючі.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряки.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяціусіх затриманих українських моряків.

Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

Нагадаємо, півсотні адвокатів в РФ готові захищати полонених українських моряків.

Як відомо, Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків.

Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.