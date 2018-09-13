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    Московський священик лякає розколом України через створення єдиної помісної церкви

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    Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній - Московський священик лякає розколом України через створення єдиної помісної церкви
    Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній

    Московський священник вважає, що після створення автокефальної української церкви «ситуація у церковно-суспільному житті України кардинально зміниться»

    Керуючий справами УПЦ  Московького патріархату митрополит Антоній (Паканич) заявил, что «їхня церква не визнає новостворену Українську православну церкву».

    Про це він сказав у інтерв'ю грецькому агентству церковних новин «Ромфея».

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    «Наша церкви не визнає ці дії і не буде спів служити з новою церквою… Це означає, що більшість наших вірних та парафій залишаться у лоні канонічної церкви, не зрадять своїх пасторів, яких люблять и за якими йдуть», - зазначив він.

    Ієрарх УПЦ МП вважає, що чимало священнослужителів та мирян покинуть Московський патріархат та перейдуть до автокефальної української церкви.

    «Деякі підуть, але не багато, підуть головним чином проблемні», - вважає московський піє.

    При цьому він впевнений, що через це «у родинах українців знову почнуться суперечки, і будуть знову захоплювати наші храми, брат піде на брата, виникнуть конфлікти».

    Він вважає, що подібні події «ми вже пережили на початку 90-х років минулого століття, коли стався «розкол».

    Московський митрополит також вважає, що після отримання Україною Томосу та створення автокефальної української церкви «ситуація у церковно-суспільному житті України кардинально зміниться».

    При цьому він називає українську церкву «розкольниками», які стануть автокефальною УПЦ,  а московську церкву в Україні іменує «канонічною».

    «Вселенський Патріарх компрометує себе в очах нашого віруючого народу, нашого духовенства и архієреїв», - зробив висновок московський митрополит Антоній (Паканич).

    Нагадаємо, у Стамбулі відбувся Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії. На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

    Вселенський патріарх Варфоломій на відкритті Собору в Стамбулі прочитав доповідь стосовно самоуправства церковної влади Москви по відношенню до Київської митрополії.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

    Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

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