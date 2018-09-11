Промовиста реакція російської пропаганди на автокефалію для України

Останній раз я лякалася так минулоріч, коли опівночі ходила на нове воно і Пеннівайз нападав на діток із умивальника))

Ще вмикалася с*ка православна Новінський із погрозами

У Соловйова теж бомбить від перспектив автокефалії.

Експерт Семен Багдасаров міркував про майбутнє посольства РФ в Україні:

«Мы че будем держать посольство в Украине? Я предлагаю эвакуировать все, что там осталось».

Потім обіцяв захищати прихожан МП від автокефалії. Захищати самі як розумієте:

«Наше руководство, чуть не сказал, наше высшее военно-политическое руководство, наше политическое руководство обязанно защитить их всеми средствами. И пора кончать с этим режимом. Я хочу спросить: а кто-то нас на высшем политическом уровне отвечает за Украину? Который, значит, курирует и контролирует все: МИД, силовые структуры? Кто сейчас отвечает? Кто это был, кто загубил это все в 2015. Кто мешает нашим компаниям продавать стратегическое сырьё, которое используется в том числе для войны на Донбассе?»