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    Думки вголос

    Промовиста реакція російської пропаганди на автокефалію для України

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Промовиста реакція російської пропаганди на автокефалію для України

    П’ю каркаде, дивлюсь «60 минут», бо за тему взяли якраз українську автокефалію

    «Красно-чёрные сотни штурмуют храмы московского патриархата по всей Украине. До переворота ещё оглядывались на милицию. Осторожничали, с 2013 потеряли всякий страх».

    Далі пряма мова кругломордоі особини жіночої статі і квадратом Малевича замість фігури:

    «Це наша церква, забирайтеся звідси, ми всім горла переріжемо. Що правда так і сказали? 400 людей перерізали і вас переріжемо».

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    Останній раз я лякалася так минулоріч, коли опівночі ходила на нове воно і Пеннівайз нападав на діток із умивальника))

    Ще вмикалася с*ка православна Новінський із погрозами

    У Соловйова теж бомбить від перспектив автокефалії. 

    Експерт Семен Багдасаров міркував про майбутнє посольства РФ в Україні:

    «Мы че будем держать посольство в Украине? Я предлагаю эвакуировать все, что там осталось».

    Потім обіцяв захищати прихожан МП від автокефалії. Захищати самі як розумієте:

    «Наше руководство, чуть не сказал, наше высшее военно-политическое руководство, наше политическое руководство обязанно защитить их всеми средствами. И пора кончать с этим режимом. Я хочу спросить: а кто-то нас на высшем политическом уровне отвечает за Украину? Который, значит, курирует и контролирует все: МИД, силовые структуры? Кто сейчас отвечает? Кто это был, кто загубил это все в 2015. Кто мешает нашим компаниям продавать стратегическое сырьё, которое используется в том числе для войны на Донбассе?»

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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