В УПЦ МП хочуть скликати власний Собор через призначення Константинополем повірених у Києві



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У жовтні очікується рішення Синоду про надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вважають, що предстоятелям православних помісних церков в Україні необхідно скликати власний Собор для обговорення рішення Константинопольського патріархату про призначення своїх повірених у Києві.

Про це заявив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич.

На питання, чи потрібна зараз самоорганізація «для захисту від можливих провокацій і нападів», Данилевич сказав:

«Такий час, я думаю, настає. Я не хочу породжувати есхатологічних, апокаліптичних, алармістських настроїв, тривожних настроїв. Але якщо так далі піде, то є така небезпека. Тому ми зараз повинні об’єднуватися навколо наших священиків», — заявив він.

Данилевич наголосив, що «важливо зберегти громаду храму».

«Я думаю, що зараз, на глобальному рівні, такий час, щоб Предстоятелі Церков збиралися на Собор, на Синаксис, приймали рішення щодо цих питань, тому що дуже складні часи настають. Причому, ці часи створюємо ми самі собі, точніше, не ми, а деякі наші брати», — сказав представник УПЦ МП.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.