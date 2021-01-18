Москва давно перейшла всі «червоні лінії». Порошенко прокоментував арешт Навального

Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині

Порошенко наголосив, що затримання Навального після прибуття на батьківщину було неправомірним

Арешт російського опозиціонера Олексія Навального - це черговий небезпечний виклик для всього демократичного світу. Про це пише на Facebook п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Москва давно перейшла всі «червоні лінії», за що й отримала і продовжує отримувати виправдане покарання. Свобода слова та зібрань, права людини, свобода діяльності опозиції для Кремля - реальна загроза стійкості режиму», – наголосив Порошенко.

Він висловив впевненість, що Кремль не залишиться без відповіді країн Заходу на цей черговий злочин путінської влади.

«Якщо Кремль продовжує не чути законних закликів, маємо йому допомогти додатковими санкційними обмеженнями, починаючи з позбавлення права голосу в ПАРЄ. Незважаючи на те, що наші підходи з Навальним щодо питання Криму є діаметрально протилежними, приєднуюся до вимог світу щодо поваги до демократичних цінностей і його негайного звільнення, як і сотень політв‘язнів і заручників Кремля, в тому числі українських громадян», – зазначив лідер партії.

Порошенко наголосив, що нормальна влада мала б зустрічати політика не загрозою тюрми, а перспективою проведення всеохоплюючого і достовірного розслідування спроби його отруєння.

«Однак, це точно не про кремлівський режим, який в черговий раз розписується у власній слабкості і лицемірстві», – резюмує Петро Порошенко.

Раніше МЗС України прокоментувало затримання російського опозиціонера Навального. «Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що політик повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім Навального затримали на паспортному контролі.

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська у Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.