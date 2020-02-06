В Луцьку через знесення ринку можуть скликати позачергову сесію міськради



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Відповідно до рішення Луцької міської ради, співробітники муніципальної варти за допомогою спецтехніки розпочали демонтаж торговельних споруд

Голова Волинської ОДА пообіцяв підприємцям повести нараду у п'ятницю, аби вирішити долю ринку

Під час знесення Старого ринку в Луцьку вночі проти 5 лютого три людини отримали травми, коли сотні власників товару зібралися й стали на шляху грейдерів.Прло це пише volyninfa.

Підприємці розповіли журналістам, що комунальники зносили прилавки разом із товарами, застосовуючи силу.

«Не на камеру працівник муніципальної варти сказав, що таке буде цілу ніч, така вказівка», – повідомили люди.

Вранці 5 лютого підприємці пішли шукати правди у міської влади з вимогою скликати позачергову сесію.

У поліції також прокоментували події на ринку. Так, правоохоронці офіційно повідомили, що «близько 40 невідомих осіб пошкодили торговельні контейнери та знесли ринок».

«За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування поліцейські встановили особи 29 громадян, котрі в темну пору доби в балаклавах здійснювали демонтаж на ринку. Їх доставили до відділу поліції, де встановили їхні анкетні дані та відібрали пояснення. Усі вони виявилися співробітниками муніципальної варти. На місці події правоохоронці затримали та вилучили спецтехніку – маніпулятор та екскаватор», - йдеться в повідомленні поліції.

Також поліція запевнила, що продовжує забезпечувати громадський порядок на території ринку і вдень і вночі.

«Зважаючи на це, закиди, що під час демонтажу торгових місць «поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», є необґрунтованими та безпідставними. Наголошуємо: поліція Волині перебувала й залишається на стороні Закону та захисту прав і свобод громадян», – так прокоментували ситуацію у ГУНП у Волинській області.

У свою чергу голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко доручив правоохоронцям охороняти майно на території ринку до п’ятниці.

«В п’ятницю о 8:30 він збере нараду, на якій буде ваш актив, представники міської влади, правоохоронці. Прошу вас, під мою відповідальність, розблокувати міську раду та сісти за стіл переговорів», - повідомили підприємці.

У підсумку, після 6 годин «облоги» міськради підприємці розблокували міську раду.

Скандал у місті розгорівся через ринок у самісінькому центрі міста – поряд з замком Любарта. Частині підприємців ще перед святами повідомили про припинення оренди яток.

У ніч на 5 лютого, відповідно до рішення Луцькради, співробітники муніципальної варти за допомогою спецтехніки розпочали демонтаж торговельних споруд. Проте протестувальники перекрили рух спецтехніки. Підприємцям давали час до 3-го лютого самостійно й добровільно демонтувати свої кіоски. І попереджали, якщо вони цього не зроблять, то споруди та конструкції класифікуватимуться як самочинно розміщені, а використання земельної ділянки під ці споруди – як самовільне захоплення землі, що передбачає «кримінал».