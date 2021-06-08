У готелі на Одещині застрелили кримінального авторитета (фото)

Член організованої злочинної групи помер від вогнепальних поранень в грудну клітину і голову

У місті Рені Одеської області в понеділок, 7 червня, від вогнепальних поранень в грудну клітину і голову помер Василь Паніогло на прізвисько Паня, якого називають «авторитетним» членом організованої злочинної групи.

Як повідомляє одеське видання «Думська» з посиланням на власне джерело в поліції, замовне вбивство сталося близько 16:30 в готелі «Парма», який вважається своєрідною штаб-квартирою угруповання Олега Попеску на прізвисько Румун.

За словами джерел, до цього угруповання належав убитий.

Основними напрямками злочинної діяльності цього угруповання називають вирощування і контрабанду марихуани, контрабанду сигарет, вимагання у бессарабських фермерів, рейдерські дії в аграрному секторі.

Як повідомляв «Главком», 21 травня Печерський районний суд Києва відправив під варту двох «злодіїв в законі» «Лашу Свана» і «Умку». Вони арештовані до 18 липня 2021 року без права внесення застави. Їм інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу в статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255−1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

За даними МВС, підозрювані є вихідцями з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

«Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Під час обшуків у затриманих «злодіїв в законі» «Умки» і «Лаші Свана» було знайдено понад $3,2 млн так званого общаку. Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія в законі», набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 «злодіїв в законі» та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.