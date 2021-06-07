Квартирант до смерті побив чоловіка, в якого винаймав житло (відео)

За чаркою між чоловіками через ревнощі до спільної знайомої виникла бійка

Столичні правоохоронці затримали киянина за смертельне побиття чоловіка, в якого він винаймав житло. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції на спецлінію 102 від мешканки Солом’янського району надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела помер її сусід. Для документування події за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі під час спільного розпивання алкоголю між власником та квартирантом виникла бійка через ревнощі до спільної знайомої. У ході конфлікту орендар кілька разів вдарив опонента по голові та тулубу, у результаті чого потерпілий від отриманих травм помер на місці.

Тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями поліцейські направили на судово-медичну експертизу, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 42-річний раніше не судимий місцевий мешканець.

Слідчим Солом’янського управління поліції правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у невеликому містечку Городок, що в Хмельницькій області, в одному з приватних будинків стався конфлікт між двома жінками, внаслідок чого одна з них кухонним ножем завдала смертельних поранень іншій.

20 квітня в селі Білогородка Бучанського району теж сталася надзвичайна «романтична» пригода з елементами бойовика. Рано-вранці до пари закоханих завітав на подвір’я чоловік. На ґрунті ревнощів він спочатку влаштував бійку із суперником, а згодом дістав зі своєї куртки травматичний пістолет, з якого здійснив три постріли, влучивши чоловіку в область потилиці, лівого плеча та правої ноги.