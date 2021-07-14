СБУ знайшла привід для оскарження домашнього арешту Семенченка

Минулого тижня СБУ оголосила про нову та змінила раніше повідомлену підозру щодо Семенченка

Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду міста Києва, який змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата України Семена Семенченка. Про це повідомив «Укрінформу» речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Минулого тижня СБУ оголосила про нову та змінила раніше повідомлену підозру щодо Семенченка. Зокрема, нова підозра оголошена за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 ККУ. Тобто, Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб», – повідомив речник.

Він уточнив, що нова підозра оголошена у зв'язку із отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків.

Як повідомлялося, сьогодні за рішенням суду Семену Семенченку змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка і агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.