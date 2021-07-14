Як колишній комік формує уряд

Болгарія пережила за останні три місяці дві виборчі кампанії. І це ще не кінець?

«Настав час для чогось іншого!» – гасло партії шоумена Славі Тріфонова «Є такий народ» на дострокових парламентських виборах в Болгарії, які пройшли 11 липня. Головною метою Тріфонова була ліквідація старої політичної системи, уособленням якої був вже колишній прем'єр-міністр 62-річний Бойко Борисов та його партія ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії, які керували країною майже 11 з останніх 12 років. Перша спроба радикальних змін була зроблена під час чергових парламентських виборів у квітні цього року. Ще тоді було зрозуміло, що ГЄРБ перебуває в ізоляції, але депутатам від трьох т.зв. «протестних» партій не вдалось сформувати парламентську більшість. Тому 54-річний Славі Тріфонов відмовився від вручення його партії мандата на формування уряду і вирішив піти на дострокові вибори, на яких він сподівався отримати перемогу.

Дострокові вибори у Болгарії: усі три «партії протесту» покращили свої результати порівняно з голосуванням, яке відбулось три місяці тому, однак вони знову не мають можливості сформувати парламентську більшість. Дані підрахунку 99,5% голосів

Головною інтригою дострокового голосування було те, чи результати 4 квітня будуть повторені, чи цього разу «партії протесту» (окрім політичної сили Тріфонова, до них належать прозахідна ліберальна коаліція «Демократична Болгарія» та коаліція «Вставай! Мафія геть!», в якій ключовою фігурою є колишній омбудсмен країни Майя Манолова) все ж зможуть отримати більшість в парламенті.

Особливості виборчої кампанії

Важливо зазначити, що позачергова виборча кампанія проходила в умовах функціонування в країні тимчасового уряду. Згідно з конституцією, при достроковому розпуску парламенту підготовкою до виборів займається тимчасовий уряд, призначений президентом. Болгари жартували, що протягом двох-трьох місяців вони перебували під військовим керівництвом – президент Румен Радев та призначений ним тимчасовий прем'єр-міністр Стефан Янев є колишніми армійськими генералами. Більшість міністрів є експертами, але серед них також є два-три політики.

Тимчасовий уряд дуже критично оцінює спадщину правління Бойка Борисова. Перехідна влада щодня виявляла випадки безгосподарного використання коштів державного бюджету та сприяння певним компаніям під час державних закупівель. Більшість із цих практик абсолютно неприйнятні з моральної точки зору, але вони не суперечать законодавству. За два місяці діяльності тимчасовому уряду вдалося змінити керівництво служб безпеки, більшість керівників державних компаній та верхівки міністерств. Особливо активним був міністр внутрішніх справ Бойко Рашков, який розпорядився провести масові арешти осіб, яких підозрюють у купівлі голосів на виборах.





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Також важливо, що на початку червня Вашингтон завдав важкого удару по колишньому депутату від ДПС (болгарська партія «Рух за права та свободи») олігарху Деляну Пеєвському, який в останні роки мав великий вплив на політику та прокуратуру країни. Через його причетність до корупції в Болгарії, США ввели санкції проти нього на основі т. зв. глобального закону Магнітського. Ймовірно, Пеєвський все ще зберігає вплив у прокуратурі, але вже не може бути вирішальним фактором у політиці та бізнесі.

Що стосується власне політичних сил, то, наприклад, кампанія партії «Є такий народ» знову проводилася переважно через соціальні мережі, але цього разу, на відміну від виборів навесні, частина людей Славі Тріфонова погодилася давати інтерв'ю для великих телеканалів та газет. Сам Тріфонов, який, як вважають, має проблеми зі здоров’ям, не був серед кандидатів і виступив лише на одній виборчій події – зустрічі зі студентами в Пловдиві.

У центрі кампанії ГЄРБ, яка є партією лідерського типу, традиційно був екс-прем'єр-міністр Бойко Борисов. Він намагався показати, що Славі Тріфонов та інші лідери партій «протесту» є не новими обличчями, а давно відомими фігурами в болгарській політиці. Майї Маноловій нагадали, що її обрали омбудсменом голосами депутатів від ГЄРБ, а лідеру «Демократичної Болгарії» Хрісто Іванову – що він був міністром в одному з попередніх урядів Борисова. Доволі особистісними і навіть фамільярно-інтимними були нападки на Славі Тріфонова. Борисов нагадав йому, що раніше вони були близькими друзями, ходили в гості сім’ями, в ресторани та кінотеатри, грали в карти.

Результати голосування

Вибори 11 липня вперше пройшли майже повністю з допомогою електронного голосування, а не паперовими бюлетенями. Хоча кількість країн в світі, які провели таку сміливу виборчу реформу, не велика, у Болгарії цю ініціативу вдалось реалізувати минулим парламентом, який мав коротке життя, за закликом «партій протесту». Опозиціонери вважали, що це стримуватиме фальсифікацію виборів і купівлю голосів. З бюлетенями можна було голосувати лише на тих нечисленних виборчих дільницях, де зареєстровано менше 300 виборців. Крім того, цього разу більше виборчих дільниць було відкрито за кордоном.

Явка під час виборів 11 липня була досить низькою. Дався в знаки літній сезон, коли багато людей відпочивали на курортах і не мали можливості голосувати. Крім того, енергійні дії поліції налякали деяких «торговців голосами» і в багатьох ромських кварталах люди відмовились голосувати, оскільки зрозуміли, що на відміну від минулих часів цього разу вони не отримають грошей. Нарешті, слід врахувати і страх перед електронним голосуванням: деякі виборці старшого покоління боялись, що їм не вдасться впоратися з пристроями для електронного голосування.

Загалом, вибори 11 липня, подібно до виборів 4 квітня, були своєрідним референдумом щодо правління Бойка Борисова. І тепер очевидно: більшість болгар негативно ставляться до нього. Як тільки ГЄРБ втратила ауру партії-переможниці, її підтримка, у порівнянні з квітневим голосуванням, знизилась на 2-3%. З партією Славі Тріфонова сталося навпаки: вона отримала додаткові 5%. У підсумку переможець голосування визначався з допомогою «фотофінішу»: при 99% підрахованих голосів, «Є такий народ» отримав 23,91%, а ГЕРБ - 23,69%. А це означає, що обидві партії, швидше за все, матимуть однакову кількість депутатів. Була битва і за третє місце. Підтримка соціалістів зменшилася і наразі вони отримали 13,51%, натомість до них впритул наблизилась «Демократична Болгарія» з 12,56%. Партія етнічних турків – ДПС («Рух за права та свободи»), залишилася на п'ятому місці з 10,66%, а останньою політичною силою, якій вдалось подолати прохідний бар'єр (4%) стала «Вставай! Мафія геть!». Її підтримали 5,03% виборців.

Усі три «партії протесту» покращили свої результати порівняно з голосуванням три місяці тому, однак вони знову не матимуть парламентської більшості.

Політичний шах від Славі Тріфонова

Попри те, що перевага політичної сили Славі Тріфонова є досить символічною. 11 липня саме він став провідною фігурою на болгарській політичній арені і тепер всі інші повинні позиціонувати себе щодо нього. Здається, це додало йому сміливості поставити шах всім своїм потенційним партнерам та опонентам у парламенті одразу ж на наступний день після виборів. У своїй заяві в прямому ефірі на Facebook Тріфонов несподівано заявив, що сам запропонує майбутній уряд і не шукатиме партнерів по коаліції. Більше того, він представив весь склад цього уряду і тим самим відкинув будь-яку можливість переговорів.

Так, у ролі прем'єр-міністра він запропонував відомого фінансового експерта та політика, який отримав економічну освіту в США, Угорщині і Японії, 51-річного Ніколая Василєва. Він працював інвестиційним банкіром у Лондоні, перш ніж повернутися до Болгарії в 2001 році на запрошення тодішнього прем'єр-міністра (і колишнього царя) Симеона Сакскобургготського зайняти посаду віце-прем'єр-міністра та міністра економіки.

Ніколай Василєв – кандидат у прем‘єр-міністри Болгарії

У наступному коаліційному уряді з 2005 по 2009 рік Василєв був міністром державної адміністрації, а потім керував власною компанією з управління фінансовими активами. Його економічні погляди є ліберальними, а також він є великим прихильником вступу Болгарії до єврозони.

Більшість міністрів, визначених Славі Тріфоновим, є молодими експертами, які отримали освіту в західних університетах, однак не мають досвіду державного управління. На посаду міністра оборони вперше висунуто жінку. Також передбачається міністр без портфеля, який займатиметься питанням ромів. Що стосується програми свого уряду, то Тріфонов представив її не повністю, а озвучив лише деякі екзотичні ідеї, такі як придбання мільйонів планшетів для студентів та відправлення болгарських космонавтів в НАСА.

Наразі важко передбачити, чи ризикований крок Славі Тріфонова буде успішним, а його уряд буде затверджений парламентом. Однак зрозуміло, що він покладається на конфронтаційну політику доконаних фактів і не має наміру ні з ким ділитися владою, хоча й матиме лише близько чверті депутатів в парламенті.

Якщо голосування за уряд Тріфонова буде провалено, Болгарія піде на треті парламентські вибори цього року

Ймовірно, голосування за уряд Тріфонова буде провалено і Болгарія піде на треті парламентські вибори цього року, а країною ще три місяці керуватиме тимчасовий уряд, призначений президентом Радевим. Але навіть якщо новому парламенту вдасться проголосувати за уряд, то він навряд чи пропрацює повний чотирирічний термін. Політична нестабільність у країні зберігається. Різкий крок Славі Тріфонова може призвести до переформатування політичних таборів країни та вивести ГЄРБ із ізоляції, в якій вона тепер опинилась. У такому випадку наступні парламентські вибори будуть своєрідним референдумом вже не щодо особи Бойка Борисова, а вже щодо Славі Тріфонова.

Славі Тріфонов до похожу в політику був найпопулярнішою людиною в болгарському шоу-бізнесі протягом останніх 25 років. Багато років він вів власне вечірнє шоу на найбільшому приватному телеканалі країни, а в 2019 році покинув його і створив власний невеликий телеканал.

Пламен Дімітров, для «Главкома»