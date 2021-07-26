У 64 роки львів'янка пробігла ультрамарафон і вчетверте стала чемпіонкою України

Ольга Стадник пробігла 236 кілометрів за 48 годин

Львів'янка Ольга Стадник вже вчетверте стала чемпіонкою України з бігу. Цьогоріч жінка пробігла 236 кілометрів за 48 годин. Зараз вона продовжує тренування в аматорському біговому клубі. Наступного року Ольга Стадник мріє перевершити свій рекорд. Про це інформує Суспільне.Львів.

Кожного ранку Ольга Стадник бігає щонайменше 10 кілометрів. «Сидіти дома в 4 стінах мені не хочеться. Хочеться рухатися, жити хочеться. В мене девіз: «Будь живим», – каже бігунка.

Жінка почала бігати, коли вийшла на пенсію. Тренується в аматорському біговому клубі. За 9 років 4 рази бігла ультрамарафони.

«Будь-яка дистанція, яка більша 42 км, це є ультрамарафон, але є така класифікація як 6-годинний біг, 12-годинний, 24-годинний і 48-годинний біг. Вони вимагають від спортсмена, по-перше, хорошої фізичної підготовки, але ще важливішою в такому забігу є психологічна підготовка, те як спортсмен налаштований боротися з дистанцією протягом довгих годин», – каже тренер Валерій Шажко.

Із цих забігів у Ольги 6 медалей – усі призові. Цьогоріч жінка вчетверте стала чемпіонкою України з бігу. Змагання відбувались у Вінниці. За дві доби Ольга Стадник пробігла 236 кілометрів. Це відстань зі Львова до Хмельницького.

Чемпіонка бігла без перепочинку. Тобто вона навіть не зупинялась попити.

Минулоріч Ольга Стадник стала рекордсменкою траси. Пробігла 272 кілометри.

«Якщо я вже на трасі, то я не хочу здаватися. Поки біжиться, най біжиться. Не зможу бігти, буду ходити, але поки що біжиться. Коли вже фініш, коли прибігла, то така ейфорія! На два-три дня то залишається в тобі, згадуєш той фініш», – каже Ольга Стадник.

Зараз жінка бігає шість разів на тиждень. Вона продовжує готуватись до наступних змагань.

Нагадаємо, біг вранці до сніданку набагато корисніший для тих, хто страждає від надмірної ваги, ніж після прийому їжі.

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