Дипломати повідомили про стан українців, що постраждали в ДТП у Польщі

Загалом у аварії постраждало сім чоловік, з них один помер

Лікарі оцінюють стан здоров'я заробітчан з обережним оптимізмом

Стан здоровʼя українців, що постраждали 24 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві лікарі оцінюють із стриманим оптимізмом. Про це під час виступу на телебаченні розповів радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.

«Наші консули постійно перебувають на місцях. Сьогодні відвідали наших громадян у медичних закладах. З родичами постраждалих і загиблого встановлено контакт. Наразі проходить процедура оформлення всіх документів та організаційні моменти. Особисті дані, на жаль, не можу розголошувати. Наші консули на місці надають всю допомогу, забезпечують комунікаційну складову. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і бажаємо швидкого одужання постраждалим», – повідомив він.

Як зазначив Куць, щодо потерпілих були здійснені заходи першої невідкладної допомоги.

«Окрім цього, були додаткові обстеження, щоб виявити ушкодження, яких могли не виявити при першому огляді, щоб виключити можливе погіршення стану. Я не можу давати оцінку стану здоров'я, водночас лікарі нам сказали, що перша ніч зазвичай є найкритичнішою і найважчою. Тому за оцінками лікарів можемо говорити про стриманий оптимізм», – розповів співробітник посольства.

Нагадаємо, що 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіштовхнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, згодом стало відомо, що один загинув. За даними поліції, 36-річна жінка керувала автомобілем Nissan в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу.

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