МОЗ назвало український препарат, яким лікуватимуть Covid-19



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Препарат дороговартісний, ми знайшли джерело, з якого профінансуємо і закупимо цей лікарський засіб для того, що він був поставлений в наші лікарні, - Степанов

Препарат українського виробництва «Біовен» внесуть до національного протоколу лікування Covid-19

Міністерство охорони здоров'я внесе препарат українського виробництва «Біовен» до національного протоколу лікування Covid-19 і профінансує його закупівлю. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«У нас завершилися клінічні випробування, є відповідні звіти. Гарно себе показали імуноглобуліни, препарат «Біовен» – це препарат українського походження, який у нас використовується. Буде зібрана відповідна робоча група, яка опікується протоколами... Вчора в попередній розмові з ними (було сказано), вони планують внести цей лікарський засіб до протоколу лікування. Оскільки він дороговартісний, ми знайшли джерело, з якого профінансуємо і закупимо цей лікарський засіб для того, що він був поставлений в наші лікарні», – сказав Степанов.

Він додав, що очікується поставка препарату «Ремдесивір», що показав добрі результати при лікуванні хворих на Covid-19 за кордоном. Pа словами Степанова, медпрепарат також закуповується централізовано.

Як повідомлялося, президент Зеленський вимагає закласти в держбюджет кошти на будівництво біолабораторії.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4753 осіб. Одужали за минулу добу – 2569 людей (днем раніше – 2149), померли 77 осіб, (у попередній день 90). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 239337 людей, одужали 105970 особа, летальних випадків – 4597.

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