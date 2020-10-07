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    Оперативні дані: в Україні коронавірус виявили у понад 4,7 тис. людей

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    <span>За минулу добу одужали 2569 людей</span> - Оперативні дані: в Україні коронавірус виявили у понад 4,7 тис. людей
    За минулу добу одужали 2569 людей

    За минулу добу від коронавіруса померли 77 людей

    В Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4753 осіб. Це на 405 випадків більше, ніж днем раніше (4348). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 2569 людей (днем раніше – 2149), померли 77 осіб, (у попередній день 90).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 239337 людей, одужали 105970 особа, летальних випадків – 4597.

    Як повідомлялося, на окупованому Донбасі від Covid-19 померли 265 людей.

    Також варто відзначити, що ВООЗ прогнозує готовність вакцина від Covid-19 до кінця 2020 року.

    Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 7 жовтня, коронавірусом інфікувалися 36044751 людина. Загалом від початку пандемії одужало 27149068 людей, а кількість померлих зросла до 1 054604 осіб.

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