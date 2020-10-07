Оперативні дані: в Україні коронавірус виявили у понад 4,7 тис. людей



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За минулу добу одужали 2569 людей

За минулу добу від коронавіруса померли 77 людей

В Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4753 осіб. Це на 405 випадків більше, ніж днем раніше (4348). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 2569 людей (днем раніше – 2149), померли 77 осіб, (у попередній день 90).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 239337 людей, одужали 105970 особа, летальних випадків – 4597.

Як повідомлялося, на окупованому Донбасі від Covid-19 померли 265 людей.

Також варто відзначити, що ВООЗ прогнозує готовність вакцина від Covid-19 до кінця 2020 року.

Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 7 жовтня, коронавірусом інфікувалися 36044751 людина. Загалом від початку пандемії одужало 27149068 людей, а кількість померлих зросла до 1 054604 осіб.

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