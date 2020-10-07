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    Президент Ірану злякався коронавірусу і пропустив засідання уряду

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    Хасан Ругані пропустив засідання уряду, щоб не наражатися на ризик інфікування&nbsp; - Президент Ірану злякався коронавірусу і пропустив засідання уряду
    Хасан Ругані пропустив засідання уряду, щоб не наражатися на ризик інфікування 

    Ругані мав 6 жовтня відвідати засідання уряду, де головував Мохаммед Багер Галибаф, який контактував з інфікованими Covid-19

    Президент Ірану Хасан Ругані пропустив засідання уряду, щоб не наражатися на ризик інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Al Arabiya.

    Зазначається, що Ругані мав 6 жовтня відвідати засідання уряду, де головував Мохаммед Багер Галибаф – спікер іранського парламенту.

    «Ругані скасував свою участь у заході, коли дізнався, що Галибаф напередодні, під час візиту до лікарні, мав контакт з особами, інфікованими Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    За останніми даними порталу Worldometer, в Ірані підтверджено 479 825 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 27 419 летальних.

    Нагадаємо, у світі станом на ранок середи, 7 жовтня, коронавірусом інфікувалися 36044751 людина. Загалом від початку пандемії одужало 27149068 людей, а кількість померлих зросла до 1 054604 осіб.

    Іран президент інфекція коронавірус
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