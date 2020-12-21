МОЗ очікує цього тижня 1,5 мільйона тестів на антиген до Covid-19

Covid-тести мають надійти до України 23 грудня

В Україну цього тижня очікується поставка 1,5 млн тестів на антиген до Covid-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми тільки розпочали це тестування. Ці тести ДП «Медичні закупівлі» 23 грудня очікує поставку 1,5 млн. Ці тести одразу будуть розподілені серед сімейних лікарів. Ми змінили алгоритми по тестуванню, ми розширюємо перелік людей, які можуть тестуватися, бо багато є повідомлень в пресі, в соціальних мережах, що у нас зменшення кількості захворілих осіб пов’язано нібито зі зменшенням кількості тестувань», ─ сказав Степанов.

Міністр зазначив, що тестування експрес-тестами на антиген до Covid-19 вже проводиться в Україні протягом останніх 10 днів Так, за минулий тиждень таких тестувань було зроблено 6 355, з них позитивними виявилося 1 063 дослідження.

Також за тиждень було зроблено 250 417 тестувань методом ПЛР, поінформував Степанов.

Як повідомлялося, 19 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що сімейних лікарів в Україні забезпечать тестами для пацієнтів

В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.