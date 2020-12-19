Степанов запевнив, що сімейних лікарів в Україні забезпечать тестами для пацієнтів

«Відповідна робота має бути налагоджена до 23 грудня» – міністр

Сімейних лікарів буде забезпечено тестами на антиген коронавірусу для того, щоб вони могли здійснювати тестування пацієнтам, що підпадають під визначений перелік категорій. Про це на брифінгу у суботу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів. Зараз ми хочемо, щоб у всіх сімейних лікарів були присутні тести на антиген, вони могли зробити відповідне дослідження. Ваш сімейний лікар», – сказав Степанов.

Він заявив, що дав відповідне розпорядження до 23 грудня налагодити відповідну роботу.

«Щоб після того ви спокійно, якщо у вас є відповідні ознаки або ви потрапляєте під категорії – ознаки коронавірусної хвороби, респіраторні захворювання, або перебування у близькому контакті з людиною, у якої підтверджений Covid-19», – зазначив міністр.

Коронавірус в Україні

Всього 956123

Одужали 574536

Хворіють 365118

Померли 16469

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я цього тижня оновило алгоритм тестування на наявність коронавірусу.

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