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    Здоров'я

    Степанов запевнив, що сімейних лікарів в Україні забезпечать тестами для пацієнтів

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    <p>&laquo;Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів&raquo; &ndash; Степанов</p> - Степанов запевнив, що сімейних лікарів в Україні забезпечать тестами для пацієнтів

    «Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів» – Степанов

    «Відповідна робота має бути налагоджена до 23 грудня» – міністр

    Сімейних лікарів буде забезпечено тестами на антиген коронавірусу для того, щоб вони могли здійснювати тестування пацієнтам, що підпадають під визначений перелік категорій. Про це на брифінгу у суботу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів. Зараз ми хочемо, щоб у всіх сімейних лікарів були присутні тести на антиген, вони могли зробити відповідне дослідження. Ваш сімейний лікар», – сказав Степанов.

    Він заявив, що дав відповідне розпорядження до 23 грудня налагодити відповідну роботу.

    «Щоб після того ви спокійно, якщо у вас є відповідні ознаки або ви потрапляєте під категорії – ознаки коронавірусної хвороби, респіраторні захворювання, або перебування у близькому контакті з людиною, у якої підтверджений Covid-19», – зазначив міністр.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      956123
    • Одужали
      574536
    • Хворіють
      365118
    • Померли
      16469

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

    Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я цього тижня оновило алгоритм тестування на наявність коронавірусу.

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    Теги: міністр фінансування Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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