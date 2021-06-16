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    Covid-компенсації медикам спростили: сьогодні закон набрав чинності

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    Covid-компенсації медикам спростили: сьогодні закон набрав чинності

    Йдеться про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби

    В Україні відсьогодні спростили процедуру виплат Covid-компенсацій медичним працівникам. Відповідний закон набув чинності. Документ вчора опублікували у виданні «Голос України».

    Йдеться про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.

    Раніше закон визначав, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.

    Однак обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів торік, а отримав групу інвалідності в 2021 році.

    Закон, що набрав чинності, прибирає прив'язку до календарного року і надає можливість отримати виплати тим медикам, які через дану технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

    Нагадаємо, в кінці травня президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату компенсації за податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доплат медикам за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію.

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    Теги: соцвиплати лікар закон коронавірус
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    Covid-компенсації медикам спростили: сьогодні закон набрав чинності