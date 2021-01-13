Туреччина вирішила використовувати китайську Covid-вакцину

Влада Туреччини дала дозвіл на використання китайської вакцини після 14 днів випробування у лабораторіях

Масова вакцинація почнеться завтра, 14 січня

Туреччина видала дозвіл на екстрене використання вакцини від CОVID-19 CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Розпочати вакцинацію планують завтра. Про це повідомляє Anadolu.

«Міністерство охорони здоров'я та Агентство фармацевтичних препаратів та медичних виробів Туреччини за результатами аналізів надало «Дозвіл на використання в екстрених ситуаціях» для вакцини CoronaVac», ─ повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що дозвіл наданий вакцині проти Covid-19 CoronaVac 600 SU/0,5 мл у вигляді суспензії для ін'єкцій. Зразки вакцини досліджувались у лабораторіях впродовж 14 днів.

«З завтрашнього дня ми почнемо вакцинувати всіх наших медичних працівників у Туреччині», ─ сказав міністр охорони здоров’я Туреччини Фареттін Коча.

За його словами, необхідно вакцинувати громадян похилого віку, а за перебігом вакцинації можна буде спостерігати онлайн. Вакцину будуть використовувати до того часу, поки епідемія не припиниться. Також діятимуть обмежувальні заходи.

Як повідомлялося, ефективність вакцини Sinovac, яку МОЗ попередньо закупив для українців, ледь перевищує 50%.

Також нагадаємо, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Головний санітарний лікар України Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.