Мера Одеси госпіталізували в інфекційну лікарню

Два дні тому у Труханова виявили Covid-19

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що його госпіталізували в інфекційну лікарню. Раніше він повідомляв, що в нього виявили Covid-19, через що він пішов на самоізоляцію.

За словами Труханова, «ситуація під контролем». У пресслужбі Одеської міської ради уточнюють, що медики оцінюють стан мера як середньої тяжкості, він перебуває в боксованій палаті з двома іншими пацієнтами.

Двома днями раніше, 9 грудня, Труханов повідомив, що отримав позитивний тест на Covid-19. Він додав, що йде на самоізоляцію, а керувати міськими службами продовжить «у телефонному режимі».

Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року. На цьогорічних місцевих виборах він переміг у другому турі із результатом у понад 54% виборців.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради, станом на 16:00 11 грудня в одеських опорних лікарнях залишилось 10 місць для госпіталізації хворих на Covid-19.

В Україні 10 грудня зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей. В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.