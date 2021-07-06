Депутат стверджує, що суддям дзвонять від імені Зеленського

Нардеп розповів, як Офіс президента контролює судові рішення

Судді Олексію Соколову, який виніс рішення про арешт і заставу щодо колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського, подзвонив близький до одіозного Андрія Портнова заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов і вимагав від імені Зеленського «жорстких рішень у запобіжних заходах» стосовно генерала Павловського і Шандри. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

«Генпрокуратура вимагає посадити бойового генерала і посадовця Міноборони за грати із заставою 440 мільйонів (!!!) гривень. Цікаво, що та сама прокуратура вимагала у справі держзради Медведчука заставу у 300 мільйонів, а закінчилося лише домашнім арештом підозрюваного у держзраді», – наголошує нардеп.

Ар’єв також пригадав, що коли Медведчук у 2017 розпочав проти нього судовий процес, то він подавав позов і забирав його з Печерського суду доти, доки система не визначила суддею саме Олексія Соколова. «І, звісно, Соколов максимально швидко ухвалив рішення на користь Медведчука», – резюмував депутат.

Раніще п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

Крім того сьогодні активісти подали у ДБР заяву про «держзраду» Зеленського.

Також 6 липня адвокати Порошенка подали до суду на президента Зеленського у спрві про «плівки Бігуса».