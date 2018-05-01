Мустафу Найєма прооперували після нападу - нардеп

За словами Лещенка, до нього «надходять сигнали, що підозрювані вже намагаються «вирішити» питання»

Народного депутата Мустафу Найєма, на якого напала група молодих людей під час дорожнього конфлікту в центрі Києва, після госпіталізації прооперували. Про це в ніч на вівторок, 1 травня, написав нардеп Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook. «Відвідав Мустафу. Сьогодні ввечері (у понеділок, - ред) він дав свідчення поліції, його



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Депутат Мустафа Найєм

За словами Лещенка, до нього «надходять сигнали, що підозрювані вже намагаються «вирішити» питання»

Народного депутата Мустафу Найєма, на якого напала група молодих людей під час дорожнього конфлікту в центрі Києва, після госпіталізації прооперували.

Про це в ніч на вівторок, 1 травня, написав нардеп Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

«Відвідав Мустафу. Сьогодні ввечері (у понеділок, - ред) він дав свідчення поліції, його прооперували», - зазначив депутат.

За словами Лещенка, до нього «надходять сигнали, що підозрювані вже намагаються «вирішити» питання».

«Хамство і гроші породжують вседозволеність, а потім - кримінальні злочини. Якщо ми хочемо бути нормальною країною, то єдиний вихід із ситуації - це незворотність покарання», - вважає Лещенко.

Як повідомляв «Главком», в понеділок у центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець попросив не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Столичні правоохоронці затримали трьох учасників конфлікту.

У мережі також з'явилося відео початку конфлікту на дорозі у Києві, в якому постраждав Найєм.