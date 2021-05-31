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    Музей Голодомору України встановив рекорд

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    Музей Голодомору України встановив рекорд
    Фото: holodomormuseum.org.ua

    Нині у Музеї доступна аудіоекскурсія 33 мовами – це чи не найбільша варіація мов з-поміж усіх музеїв світу

    У липні 2019 року Національний музей Голодомору-геноциду розпочав Міжнародний проєкт «Аудіогід для кожного». В рамках проєкту було передбачено переклад тексту оглядової екскурсії на 33 мови світу з метою розміщення інформації на аудіогідах.

    Нині у Музеї доступна аудіоекскурсія 33 мовами – це чи не найбільша варіація мов з-поміж усіх музеїв світу. Протягом 1,5 року музейники разом із волонтерами, громадськими організаціями та посольствами займалися створенням, перекладом та начитуванням оглядової аудіоекскурсії та підписів до експонатів.

    Масштаби проєкту вражають: над аудіогідами працювали 20 організацій та 135 людей. За 1.5 року роботи було записано 170 годин аудіо.

    Англійська, хорватська, російська, французька, латиська, норвезька, італійська, польська, чеська, арабська, турецька, японська, іспанська, португальська, румунська, шведська, литовська, іврит, китайська (путунхуа), суахілі, гінді, вірменська, болгарська, білоруська, грецька, казахська, перська, в’єтнамська, угорська, корейська, українська, азербайджанська, кримськотатарська – такими мовами можна прослухати аудіоекскурсію.

    Тим часом, музей Ван Гога в Амстердамі запустить лінію парфумів, створену під впливом творчості художника. Слоган кампанії: «Вишукане мистецтво зустрічає вишуканий аромат». Парфуми з'являться у співпраці з британським стійким брендом Floral Street. Ініціатори ідеї сподіваються, що це дасть людям можливість по-новому відчути мистецтво художника.

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    Теги: музеї мистецтво Голодомор 1932-1933 років
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    Музей Голодомору України встановив рекорд