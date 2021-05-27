Один з найбільших музеїв світу вперше в історії очолить жінка

Серед завдань нової очільниці музею буде підвищення відвідуваності, яка торік через пандемію коронавірусу впала на 72%

Директрисою паризького Лувру вперше з часів відкриття музею у 1793 році стане жінка – Лоранс де Кар, яка очолює музею дʼОрсе і його філію, музей Оранжері.

На цю посаду 26 травня її призначив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France Inter.

Крім 54-річної Лоранс де Кар, на цю посаду також претендували теперішній директор Лувру Жан-Люк Мартінес, який був на цій посаді вісім років, та глава паризького музею Пікассо Лоран де Бон.

Лоранс де Кар приступить до нових обов’язків 1 вересня. Серед її завдання буде підвищення відвідуваності Лувру, яка торік через пандемію коронавірусу впала на 72%.

O #Louvre terá uma diretora mulher pela primeira vez em 228 anos de história. Antes de ser escolhida pelo presidente da França Emmanuel Macron, #LaurencedesCars foi encarregada de comandar o Musée d’Orsay (desde 2017) e o l’Orangerie (desde 2014).



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Нова очільниця є спеціалістом по мистецтву XIX – початку XX століття, починала свою кар’єру в музеї дʼОрсе як куратор живопису. В 2014 році була призначена директором музею Оранжері, а через три роки – музею дʼОрсе.

Раніше повідомлялося, що італійську спецслужбу вперше очолить жінка.

Також журналістка Саллі Базбі стала першою жінкою-головною редакторкою американського видання The Washington Post, яке працює вже 143 роки.