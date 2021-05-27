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    Один з найбільших музеїв світу вперше в історії очолить жінка

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    Лоранс де Кар приступить до нових обов&rsquo;язків директриси Лувру 1 вересня - Один з найбільших музеїв світу вперше в історії очолить жінка

    Лоранс де Кар приступить до нових обов’язків директриси Лувру 1 вересня

    Фото: AFP

    Серед завдань нової очільниці музею буде підвищення відвідуваності, яка торік через пандемію коронавірусу впала на 72%

    Директрисою паризького Лувру вперше з часів відкриття музею у 1793 році стане жінка – Лоранс де Кар, яка очолює музею дʼОрсе і його філію, музей Оранжері.

    На цю посаду 26 травня її призначив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France Inter.

    Крім 54-річної Лоранс де Кар, на цю посаду також претендували теперішній директор Лувру Жан-Люк Мартінес, який був на цій посаді вісім років, та глава паризького музею Пікассо Лоран де Бон.

    Лоранс де Кар приступить до нових обов’язків 1 вересня. Серед її завдання буде підвищення відвідуваності Лувру, яка торік через пандемію коронавірусу впала на 72%.

    Нова очільниця є спеціалістом по мистецтву XIX – початку XX століття, починала свою кар’єру в музеї дʼОрсе як куратор живопису. В 2014 році була призначена директором музею Оранжері, а через три роки – музею дʼОрсе.

    Раніше повідомлялося, що італійську спецслужбу вперше очолить жінка.

    Також журналістка Саллі Базбі стала першою жінкою-головною редакторкою американського видання The Washington Post, яке працює вже 143 роки.

    Теги: кадрові зміни Франція музеї культура музей Еммануель Макрон жінка
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    Один з найбільших музеїв світу вперше в історії очолить жінка