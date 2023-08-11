Ракетна атака на Київ: з'явилися перші подробиці

За словами мера столиці Кличка, постраждалих унаслідок ракетної атаки на Київ немає

Уламки російської ракети впали у декількох місцях Оболонського району столиці

11 серпня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів», – повідомив очільник столиці.

За словами Кличка, постраждалих унаслідок ракетної атаки на столицю немає.

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Нагадаємо, що по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги. Вибухи пролунали в Києві. Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

.Також повідомляли про вибухи на Хмельниччині та на Вінниччині.

Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.