На Вінниччині та Хмельниччині прогриміли вибухи

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

Вибухи пролунали у Вінницькій та Хмельницькій областях сьогодні, 11 серпня. Це сталося під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

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За даними місцевих жителів, вибухи було чути у Хмельницькому. Також звуки, схожі на вибухи, пролунали у Вінницькій області.

На Хмельниччині та Вінниччині тривогу було оголошено о 09:50. О 10:02 Повітряні сили закликали мешканців кількох областей не нехтувати сигналами небезпеки.

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«Житомирська, Вінницька, Хмельницька – в укриття», – наголосили Повітряні сили.

По всій території України звучить сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.