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    МВС попереджає: з номерів військовослужбовців надходять фейкові дзвінки близьким та рідним

    Міністерство радить&nbsp;проінформувати рідних, як діяти в таких ситуаціях - МВС попереджає: з номерів військовослужбовців надходять фейкові дзвінки близьким та рідним
    Міністерство радить проінформувати рідних, як діяти в таких ситуаціях

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    За повідомленням МВС, в Україні поширюються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

    «Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.

    Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь, наприклад:

    назва дитячого садочку, в який ходив; номер школи, в якій навчався; день народження матері», – сказано в офіційній інформації.

    Нагадаємо, що державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала користувачів месенджерів бути обачними та обережними під час спілкування. Так, Центр протидії дезінформації отримав дані з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

    Центр рекомендує використовувати інші електронні месенджери та, за можливості, приховувати особисті дані у налаштуваннях конфіденційності під час дискусій у мережі.

    Теги: Росія війна Україна
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    МВС попереджає: з номерів військовослужбовців надходять фейкові дзвінки близьким та рідним