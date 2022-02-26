МВС попереджає: з номерів військовослужбовців надходять фейкові дзвінки близьким та рідним

Наша країна третю добу дає відсіч військовій агресії Росії

За повідомленням МВС, в Україні поширюються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

«Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.

Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь, наприклад:

назва дитячого садочку, в який ходив; номер школи, в якій навчався; день народження матері», – сказано в офіційній інформації.

Нагадаємо, що державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України закликала користувачів месенджерів бути обачними та обережними під час спілкування. Так, Центр протидії дезінформації отримав дані з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

Центр рекомендує використовувати інші електронні месенджери та, за можливості, приховувати особисті дані у налаштуваннях конфіденційності під час дискусій у мережі.