Трюдо: Іран найближчим часом передасть Франції самописці збитого літака МАУ



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Іран зберігає загальний контроль над розслідування катастрофи літака МАУ у небі над Тегераном

Канада збирається й надали тиснути на іранський режим, щоб «домогтися правосуддя»

Іран незабаром відправить до Франції «чорні скриньки» збитого на початку року літака української авіакомпанії МАУ.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише DW.

«Чорні скриньки повинні бути доправлені до Франції найближчим часом», – заявив він.

Трюдо також зазначив, що затримка відправки була викликана обмежувальними заходами, викликаними пандемією Covid-19.

«Ми збираємося й надали тиснути на іранський режим разом з нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей», – додав Трюдо.

Як повідомлялося, минулого тижня Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

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