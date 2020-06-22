Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами



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Володимир Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами

Зеленський заявив, що Іран повинен офіційно вибачитися за збиття літака МАУ

Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака «Міжнародних авіаліній України».

Про це в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що розраховує на результат у цій справі з Іраном, і йдеться не лише про бортові самописці.

«Вони не тільки не повертають нам чорні скриньки, є й інші їхні обіцянки. Вони повинні офіційно вибачитися. Вони повинні заплатити адекватні компенсації... Вони повинні зробити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого виходу — і вони знають нашу позицію — крім як звертатися до міжнародних судів», — сказав президент.

Він додав, що Іран пояснював затримку передачі бортових самописців пандемією коронавірусу, але «ця проблема не може чекати нескінченно».

Видання також нагадує, що Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо домовились тиснути на Іран, аби той віддав «чорні скриньки» збитого літака.

Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.