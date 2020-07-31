МЗС надіслало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбас



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МЗС надіслало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбас

Російський вантаж укотре перемістили на територію України з порушенням норм і принципів міжнародного права

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту МЗС РФ у зв'язку з черговим вчиненням Росією міжнародно-протиправного діяння проти українського суверенітету.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка» так званого гуманітарного конвою для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях», – ідеться в повідомленні.

Російський вантаж укотре перемістили на територію України з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше узгоджених модальностей доправлення гуманітарних вантажів, повідомляють у релізі.

«Вони, серед іншого, передбачають супровід представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста легальних гуманітарних вантажів та їх обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України», – додали в міністерстві.

У МЗС України вимагають від російської сторони в майбутньому під час організації таких «гуманітарних конвоїв», запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада і 17 грудня, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України та своїх міжнародних зобов'язань.