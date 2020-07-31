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    Іран погодився виплатити компенсацію за збитий український літак

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    Іран погодився виплатити компенсацію за збитий український літак

    Мусаві також додав, що переговори по виплатах за загиблих українців продовжаться

    Тегеран згодний на виплату компенсацій у зв'язку з авіакатастрофою з українським пасажирським літаком в січні 2020 року.

    Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

    Однак, попередив він, реалізація цього питання «займе час і має різні аспекти з технічної і правової точок зору». Мусаві також додав, що переговори по виплатах за загиблих українців продовжаться.

    12 липня організація цивільної авіації Ірану опублікувала доповнений доповідь, присвячену розслідуванню катастрофи українського Boeing. У ньому йшлося про те, що комплекс протиповітряної оборони (ППО) збив лайнер помилково: незадовго до події його перемістили, а перенастроювання даних не провели через людську помилку. Це нібито і призвело до похибки в даних при виявленні літака.

    Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав аварії, вилетівши з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Загинули 176 осіб, в тому числі громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану, а також дев'ять членів екіпажу. Іран визнав, що збив літак помилково.

    МЗС Іран лайнер літак Boeing
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