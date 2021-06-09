МЗС про «плівки Джуліані»: розмова Єрмака була частиною складної дипломатичної гри

У 2019 році Україна постала перед серйозним викликом, коли її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США, стверджує глава МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак «усе правильно зробив» під час розмов із особистим адвокатом вже експрезидента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані у 2019 році.

«Тоді, у 2019 році, Україна постала перед серйозним викликом, коли її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США. Наш національний інтерес тоді полягав в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку в США, не дати звинуватити Україну у «підіграванні» тій чи іншій стороні – і водночас не зіпсувати відносини з тодішньою адміністрацією США», – написав міністр у Facebook.

За словами Кулеби, «це була дипломатія за умов ідеального шторму».

«Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США», – стверджує очільник МЗС.

Кулеба додає, що «ані президент Зеленський, ані Андрій Єрмак як безпосередній співрозмовник Джуліані не дозволили втягнути нашу державу у внтутрішньоамериканські розборки і при цьому не побили горщики з тодішньою адміністрацією».

Напередодні американський телеканал CNN отримав аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року начебто між колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, дипломатом Куртом Волкером і на той час помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком,

Як зазначає ЗМІ, дзвінок свідчить, як Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати «змови» проти тодішнього кандидата Джо Байдена.

Нещодавно у ЗМІ з’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році. Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження.

Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про «послугу» щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.

Також ЗМІ повідомляли, що Шокін і Луценко «злили» Трампу компромат на Байдена.

Нагадаємо, 28 квітня федеральні агенти США провели обшук у квартирі Джуліані.