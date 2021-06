Канал CNN опублікував запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Американський телеканал CNN отримав аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року начебто між колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, дипломатом Куртом Волкером і на той час помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком,

Як зазначає ЗМІ, дзвінок свідчить, як Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати «змови» проти тодішнього кандидата Джо Байдена.

Повідомляється, що дзвінок був передвісником «сумнозвісної розмови» Трампа із Зеленським, і обидві розмови пізніше стали центральною частиною першого імпічменту Трампа.

УП після аналізу розмови вказує, що під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні і заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб «нашкодити» Трампу.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7