Канал CNN опублікував запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати «змови» проти тодішнього кандидата Джо Байдена

Американський телеканал CNN отримав аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року начебто між колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, дипломатом Куртом Волкером і на той час помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком,

Як зазначає ЗМІ, дзвінок свідчить, як Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати «змови» проти тодішнього кандидата Джо Байдена.

Повідомляється, що дзвінок був передвісником «сумнозвісної розмови» Трампа із Зеленським, і обидві розмови пізніше стали центральною частиною першого імпічменту Трампа.

УП після аналізу розмови вказує, що під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні і заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб «нашкодити» Трампу.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Згідно з записом, Джуліані сказав, що «все, що нам потрібно від президента (Зеленського), – це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які наразі існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена… Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно».

Під час розмови Джуліані і Волкер припустили, що публічне оголошення може розчистити шлях для візиту Зеленського в США або для особистих зустрічей з Джуліані.

CNN повідомляє, що під час розмови Єрмак терпляче слухав і намагався перенаправити розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дати його першого офіційного візиту в США. Але він також дав сигнал американцям на лінії, що він буде працювати, щоб рухатися вперед в «розслідуваннях».

«Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою», – начебто сказав Єрмак.

«І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми можемо (бути), особисто сісти і детально обговорити всі питання, все це розслідування, яке ви перерахували в нашій бесіді», – додав Єрмак.

CNN пише, що після цього тон американців змінився – Джуліані і Волкеру сподобалося те, що вони почули. Волкер згадав, що Трамп повинен незабаром поговорити з Зеленським і привітати його з парламентською перемогою.

«Я впевнений, що Зеленський це скаже», – сказав Єрмак, маючи на увазі прохання Джуліані і Волкера про те, щоб Зеленський згадав розслідування під час його майбутньої розмови з Трампом.

Джуліані сказав Єрмаку: «Я не говорю (Зеленському), що сказати», хоча на записі він кілька разів дуже чітко сказав, що Зеленський повинен оголосити про конкретні розслідування, які хотів Трамп.

Нещодавно у ЗМІ з’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році. Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження.

Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про «послугу» щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.

Також ЗМІ повідомляли, що Шокін і Луценко «злили» Трампу компромат на Байдена.

Нагадаємо, 28 квітня федеральні агенти США провели обшук у квартирі Джуліані.