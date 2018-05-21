МЗС РФ: Сущенко не був журналістом, коли в'їхав на територію Росії

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Арешт українського журналіста Романа Сущенка

«Будь-які порівняння Сущенка з кореспондентами «РИА Новости Україна» безпідставні», вважає Захарова

Ситуацію із затриманням в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського не можна порівнювати з арештом у Росії українського журналіста Романа Сущенка, до якого у російської влади немає запитань як до представника ЗМІ.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі федерального телеканалу «Россия 1».

«Це документальний факт. Це просто медичний факт: пан Сущенко не був журналістом, коли він в'їжджав на територію РФ. Про це свідчать оформлені ним документи. Він не подавав документів та заяви на оформлення журналістської візи або акредитації МЗС, або якоїсь іншої форми діяльності він не заявляв, яка принаймні побічно свідчила би, що він буде займатися інформаційною роботою», – підкреслила вона.

Захарова додала, що теж закінчувала факультет міжнародної журналістики, але працює у МЗС РФ і не є співробітником ЗМІ.

«Будь-які порівняння Сущенка з кореспондентами «РИА Новости Україна» безпідставні... в юридичній площині», – заявила спікер МЗС.

Вона зазначила, що обвинувачуючи «РИА Новости Украина» в одержанні грошей від агентства «Россия Сегодня», українські силовики ведуть «антиросійську пропаганду», тому що російські ЗМІ платять за сюжети своїм кореспондентам по всьому світу.

Як відомо, голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Раніше Вишинського перевели до слідчого ізолятора.

Херсонський міський суд 17 травня обрав запобіжний захід Вишинському. Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

До слова, у Московському міському суді 25 травня заслухають письмові докази захисту і клопотання у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

Джерело: Гордон