МЗС РФ звинуватило «київський режим» у ліквідації терориста Захарченка



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Олександр Захарченко

Захарова закликала світову спільноту «проконтролювати розслідування вбивства ватажка «ДНР»

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова виступила із заявою щодо смерті ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Про це повідомляє російське агентство «ТАСС».

У першу чергу вона назвала українську владу «партією війни», та заявила, що «Київ замість виконання мінських угод реалізує терористичний сценарій».

«У Донецьку в ході терористичного акту загинув глава «ДНР» Захарченко. Є всі підстави вважати, що за його вбивством стоїть київський режим, який не раз використовував подібні методи усунення інакомислячих і неугодних», - сказала вона.

Вона ще раз наголосила, що «київська партія війни реалізує терористичний сценарій, посилюючи і без того складну обстановку в регіоні». «Не виконавши обіцянки про мир, мабуть, вирішили перейти до кривавої бійні», - заявила чиновниця країни-агресора.

Вона також впевнена, що «світова спільнота повинна проконтролювати проведення неупередженого розслідування цього злочину, вчиненого на очах у мирних громадян».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.