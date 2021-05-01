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    Німеччина засудила безпідставні санкції Росії проти громадян ЄС

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    ЄС залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь на рішення влади Росії - Німеччина засудила безпідставні санкції Росії проти громадян ЄС

    ЄС залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь на рішення влади Росії

    Цей крок неприйнятний, не має ніякого легального виправдання і цілковито безпідставний

    В МЗС Німеччини засудили рішення Росії заборонити в’їзд в країну восьми чиновникам з країн Європейського Союзу в помсту за санкції, накладені ЄС на російських громадян.

    Про це повідомляє Reuters.

    «На відміну від заходів, введених ЄС у березні проти російських чиновників за серйозні порушення прав людини, заходи, вжиті Російською Федерацією, по суті необґрунтовані», – заявив представник МЗС Німеччини.

    «Вони сприяють подальшому напруженню відносин з Росією непотрібним чином», – додав він.

    Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

    Крім того, у «чорний список» РФ потрапили:

    • Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
    • Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
    • Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
    • Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
    • Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
    • Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
    • Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
    • Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

    Напередодні Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.

    Нагадаємо, Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

    Теги: МЗС ЄС Росія ЗМІ санкції
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