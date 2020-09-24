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    МЗС: українці, які на три місяці «застрягли» у Китаї, повернуться додому

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    Спільними зусиллями МЗС України, авіакомпанії МАУ й наших зарубіжних партнерів вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня, - МЗС - МЗС: українці, які на три місяці «застрягли» у Китаї, повернуться додому
    Спільними зусиллями МЗС України, авіакомпанії МАУ й наших зарубіжних партнерів вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня, - МЗС

    МАУ 26 вересня здійснить рейс із Тяньцзіня до Києва

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 26 вересня здійснить рейс із Тяньцзіня до Києва для того, щоб повернути додому «застряглих» в Китаї українців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    «Спільними зусиллями МЗС України, авіакомпанії МАУ й наших зарубіжних партнерів вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що також буде проміжна посадка в Делі, щоб забрати понад 200 студентів з Індії, які повертаються на навчання в Україну.

    У міністерстві поінформували, що в'їзд студентам в Україну дозволений в умовах заборони з боку уряду щодо перетину кордону іноземцями.

    «Тому українські громадяни й іноземні студенти з Делі зможуть дістатися в Україну, незважаючи на відсутність прямого авіасполучення між Україною і Китаєм та Індією», – наголосили у відомстві.

    Як повідомлялося 14 вересня, близько 100 українців вже третій місяць не можуть вилетіти з Китаюевакуаційний рейс авіакомпанії МАУ, який було заплановано на 17 вересня, скасувати через недостатню кількість проданих квитків.

    МЗС Китай студенти українці МАУ Індія авіаперевезення навчання Україна
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