МЗС: українці, які на три місяці «застрягли» у Китаї, повернуться додому



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Спільними зусиллями МЗС України, авіакомпанії МАУ й наших зарубіжних партнерів вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня, - МЗС

МАУ 26 вересня здійснить рейс із Тяньцзіня до Києва

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 26 вересня здійснить рейс із Тяньцзіня до Києва для того, щоб повернути додому «застряглих» в Китаї українців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Спільними зусиллями МЗС України, авіакомпанії МАУ й наших зарубіжних партнерів вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також буде проміжна посадка в Делі, щоб забрати понад 200 студентів з Індії, які повертаються на навчання в Україну.

У міністерстві поінформували, що в'їзд студентам в Україну дозволений в умовах заборони з боку уряду щодо перетину кордону іноземцями.

«Тому українські громадяни й іноземні студенти з Делі зможуть дістатися в Україну, незважаючи на відсутність прямого авіасполучення між Україною і Китаєм та Індією», – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося 14 вересня, близько 100 українців вже третій місяць не можуть вилетіти з Китаю, евакуаційний рейс авіакомпанії МАУ, який було заплановано на 17 вересня, скасувати через недостатню кількість проданих квитків.