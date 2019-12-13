МЗС України скерувало до Москви ноту протесту через черговий «гумконвой» для ОРДЛО



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Українські дипломати відреагували на порушення росіянами законів і міжнародних договорів

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест дипломатичному відомству Російської Федерації «у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України». Так в українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на відправлення чергового кремлівського «гумконвою» на окуповану частину Донбасу.

Вітчизняні дипломати наголосили на ігноруванні росіянами неодноразових застережень офіційного Києва, порушенні ними погоджених двома країнами та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста умов доставки гуманітарної допомоги та законів України. «Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка», - констатували в МЗС.

У Києві звернули увагу на те, що «російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами». Відтак

МЗС офіційно нагадало Кремлю про його міжнародні зобов’язання, а також зажадало припинення подібних порушень у майбутньому.