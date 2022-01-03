МЗС Росії окреслило перспективи сертифікації «Північного потоку-2»

Росія звинувачує Європу та США у нібито перешкоджанню сертифікації та запуску потоку

Росія не сподівається на швидке вирішення питання запуску скандального газопроводу

Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що процес сертифікації газопроводу «Північний потік-2» може зайняти тривалий час. Приблизні терміни завершення цієї процедури він назвав у розмові з РІА Новини.

Панкін зазначив, що регламенти процедури дозволяють розтягнути сертифікацію «Північного потоку-2» на багато місяців. На його думку, цей процес може тривати до літа 2022 року.

Дипломат не виключив, що процедура може бути нібито ускладнена з боку влади США.

«Чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по «Північному потоку» не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть що завгодно застосувати», – сказав Панкін і додав, що підступи від Вашингтона «можуть бути на кожному кроці».

Раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2».

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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