  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    МЗС Росії окреслило перспективи сертифікації «Північного потоку-2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія звинувачує Європу та США у нібито перешкоджанню сертифікації та запуску потоку - МЗС Росії окреслило перспективи сертифікації «Північного потоку-2»
    Росія звинувачує Європу та США у нібито перешкоджанню сертифікації та запуску потоку
    фото з відкритих джерел

    Росія не сподівається на швидке вирішення питання запуску скандального газопроводу

    Заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що процес сертифікації газопроводу «Північний потік-2» може зайняти тривалий час. Приблизні терміни завершення цієї процедури він назвав у розмові з РІА Новини.

    Панкін зазначив, що регламенти процедури дозволяють розтягнути сертифікацію «Північного потоку-2» на багато місяців. На його думку, цей процес може тривати до літа 2022 року.

    Дипломат не виключив, що процедура може бути нібито ускладнена з боку влади США.

    «Чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по «Північному потоку» не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть що завгодно застосувати», – сказав Панкін і додав, що підступи від Вашингтона «можуть бути на кожному кроці».

    Раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2».

    Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

    До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

    Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

    Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Росія США Північний потік-2 час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС Росії окреслило перспективи сертифікації «Північного потоку-2»